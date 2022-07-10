وزير الكهرباء: تعيين قرّاء المقاييس متوقف على إقرار الموازنة

2022/07/10 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسن الفوازأكد وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم الأحد، أن تعيين قرَّاء المقاييس على ملاك الوزارة مرهون باقرار موازنة العام 2022.وقال كريم لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الكتاب الخاص بقرَّاء المقاييس في وزارة المالية بانتظار اقرار الموازنة وحال اقرارها سيتم تعيينهم"، لافتاً الى أن "الوزارة أكملت جميع الاجراءات وارسلت اسماؤهم الى المالية، إلا إن الأمر متوقف على قيام البرلمان بتمرير موازنة العام الحالي".وسيعرض برنامج العاشرة على العراقية الإخبارية اليوم الأحد لقاءً موسعاً مع وزير الكهرباء عادل كريم

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