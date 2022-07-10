كم يبلغ حجم ثروة الصناديق السيادية العربية بنهاية يونيو 2022؟.. إليكم الأرقام

2022/07/10 | 10:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: احتل جهاز أبوظبي للاستثمار المركز الثالث عالميا والثاني إقليميا بقيمة أصول بلغت 708.75 مليار دولار بنهاية يونيو 2022 مرتفعا بقيمة 10.89 مليار دولار من 697.86 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة من …

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