2022/07/10 | 10:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير الاحد 07/10/2022، تماسك اطراف الاطار التنسيقي،...

ظهرت المقالة القانون يؤكد تماسك اطراف الاطار التنسيقي وينفي وجود خلافات في صفوفه أولاً على المسلة.

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