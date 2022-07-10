البك المركزي يؤكد لاوجود لخطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف

2022/07/10 | 10:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الظروف الاقتصادية هي التي تحدد.

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