بلينكن يزور تايلاند لتعزيز العلاقات مع جنوب شرق آسيا

2022/07/10 | 10:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يُجري وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات الأحد في تايلاند، في إطار الجهود الأمريكيّة في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة رئيسيّة للتنافس مع الصين، وفي الوقت الذي يبحث فيه عن أفكار جديدة حول سبل استعادة الديموقراطيّة في ميانمار.

ويزور بلينكن تايلاند، أقدم حليف لبلاده في آسيا، بعد أيّام على زيارة لوزير الخارجيّة الصيني وانغ يي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أبرز منافسيها العالميّين، لكنّ كلا البلدين سعيا مؤخّراً إلى خفض التوتّر، وقد اجتمع وانغ وبلينكن السبت لمدّة خمس ساعات في بالي.

وقال بلينكن قبل توجّهه إلى بانكوك في وقت متأخّر السبت، إنّ محادثاته مع وانغ كانت “بنّاءة”، مؤكّدا أنّ أكبر اقتصادين في العالم أرادا منع المنافسة بينهما من الخروج عن السيطرة.

ودعا الرئيس جو بايدن قادة جنوب شرق آسيا إلى واشنطن في مايو (آيار) لإظهار التزام الولايات المتحدة حيال المنطقة، رغم تركيز الإدارة الأمريكية على مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

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