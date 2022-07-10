بعد جدل ومخاوف.. المركزي العراقي يحسم في قضية سعر صرف الدينار

2022/07/10 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية،

اليوم الأحد، عن نائب محافظ البنك

المركزي العراقي عمار خلف، أن "المركزي"

لا يرى أي مبرّر لتغيير سعر صرف

الدينار، فيما بيّن أن الظرف الاقتصادي

يعد المعيار الأساسي في

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