اقليم كردستان يسجل تراجعا بإصابات كورونا

2022/07/10 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت المختبرات الطبية خلال آخر 24 ساعة في إقليم كردستان تراجعاً ملحوظاً باصابات فيروس كورونا بـ521 حالة جديدة ليرتفع إجمالي العدد إلى 448352.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان يبين الموقف الوبائي تلقته (بغداد اليوم)، إن "234 مريضا تماثلوا للشفاء التام ليصل مجموع حالات التعافي إلى 432707 حالة".

واضافت انه "لم يسجل الإقليم أية حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة ليبقى مجمل الوفيات عند 7454".

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في اعداد المصابين بفيروس كورونا في جميع مناطق العراق ومنها اقليم كردستان.

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