عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة صلاح الدين (فيديو)

2022/07/10 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الأحد، فيديو يوثق لحظة دخول عاصفة ترابية شديدة الى محافظة صلاح الدين.

وأعلنت هيئة الانواء الجوية، في وقت سابق من امس السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، إن "طقس البلاد لهذا اليوم السبت، سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع تصاعد الغبار في اقسامها الشمالية بعد الظهر، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس، وفي المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع تصاعد الغبار في اقسامها الغربية، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس".

وأضاف، أن "يوم غد الاحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر ابتداءً من اقسامها الشمالية مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سكون الطقس صحواً مع تصاعد للغبار في اقسامها الجنوبية بعد الظهر، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الاماكن بعد الظهر، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".

وأشار إلى أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ومغبراً في اقسامها الشرقية ويتحسن تدريجياً خلال النهار وفي أقسامها الشمالية ويتحول الى مغبر بعد الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً ومغبرا في اقسامها الجنوبية ويتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً يتحول الى مغبر قبل الظهر ويتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

ولفت البيان إلى، أن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع غبار خفيف في اقسامها الشرقية يتحسن خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأوضح، أن "الحالة الجوية ليوم الاربعاء المقبل فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، في جميع مناطق البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة صلاح الدين (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة صلاح الدين (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).