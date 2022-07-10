زيلينسكي يوضح سبب إقالته عددا من السفراء

2022/07/10 | 11:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سبب قراره بإقالة السفراء الأوكرانيين في عدد من الدول، بما في ذلك ألمانيا مؤخرا.وقال زيلينسكي في بيان إن هذا جزء طبيعي من الممارسة الدبلوماسية: “وقعت مراسيم بشأن إقالة العديد من سفراء أوكرانيا.هذا التناوب هو جزء طبيعي من الممارسة الدبلوماسية.وسيتم تعيين ممثلين جدد لأوكرانيا في تشيكيا […]

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