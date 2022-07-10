2022/07/10 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما أغلق أبوابه مرتين أخيرا متسببا بنقص حاد في حليب الأطفال في الولايات المتحدة، أعاد مصنع تابع لشركة "أبوت" فتح أبوابه في الأول من يوليو الحالي، حسب ما أكدت الشركة لوكالة فرانس برس، السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تسببه في أزمة "نقص حليب الأطفال".. مصنع يستأنف نشاطه بالولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تسببه في أزمة "نقص حليب الأطفال".. مصنع يستأنف نشاطه بالولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).