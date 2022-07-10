2022/07/10 | 11:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vg_Vp3_uOts

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أطفال السليمانية يحتفلون برقصات الباليه بمناسبة العيد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أطفال السليمانية يحتفلون برقصات الباليه بمناسبة العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).