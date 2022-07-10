تراجع باعداد الاصابات بكورونا في كردستان

2022/07/10 | 11:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت المختبرات الطبية خلال آخر 24 ساعة في إقليم كردستان تراجعاً ملحوظاً باصابات فيروس كورونا بـ521 حالة جديدة ليرتفع إجمالي العدد إلى 448352.وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان للموقف الوبائي اطلعت عليه /المعلومة/ ان |234 مريضا تماثلوا للشفاء التام ليصل مجموع حالات التعافي إلى 432707.واضافت انه لم يسجل الإقليم أية حالة وفاة […]

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