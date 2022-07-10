تزايد الإصابات بكورونا في شنغهاي

2022/07/10 | 12:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات في شنغهاي عن مناطق جديدة متوسطة وعالية الخطورة، مع تسجيل المزيد من إصابات كورونا والارتفاع المستمر في انتشار العدوى الذي يهدد بعودة الإغلاق للمركز المالي للصين.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنياء اليوم الأحد، عن بيان حكومي أن المدينة سجلت 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، بعد تسجيل 59 حالة يوم الجمعة.

وأضافت شنغهاي 38 منطقة متوسطة الخطورة ومنطقة واحدة عالية الخطورة بعد تحديد 40 منطقة متوسطة الخطورة وثلاث مناطق عالية الخطورة في اليوم السابق، وتم تحديد المناطق والمجمعات التي سجلت حالات إصابة على أنها خطيرة.

ومنعت هايكو، عاصمة مقاطعة هاينان جنوبي الصين، المركبات والأشخاص من مغادرة جزيرة هايديان في شمال المدينة اعتباراً من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، وحثت السكان على البقاء في منازلهم، وفقاً لتقارير إعلامية رسمية.

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