نشوب حريق داخل مطار المثنى في بغداد

2022/07/10 | 12:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر امني في بغداد، اليوم الاحد، باندلاع داخل مطار المثنى.

وقال المصدر إن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل عدد من الكرفانات تابعة للانضباط العسكري داخل مطار المثنى وسط بغداد”.

واضاف أن “الفرق لا تزال مستمرة في معالجة الموقف”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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