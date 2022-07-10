2022/07/10 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل إقليم كوردستان، اليوم السبت،

أول أيام عيد الأضحى المبارك، آلاف

السياح الوافدين من مختلف مناطق العراق

وخارج البلاد.

ووفق المعلومات الواردة ، فقد استقبلت

العاصمة أربيل عبر سيطرة شيراوه، أكثر

من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تستقبل أكثر من 10 آلاف سائح خلال أقل من 4 ساعات بأول أيام العيد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تستقبل أكثر من 10 آلاف سائح خلال أقل من 4 ساعات بأول أيام العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).