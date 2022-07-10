اليكتي: منصب رئيس الجمهورية سيحسم بعد عيد الاضحى

2022/07/10 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، حسم منصب رئيس الجمهورية بشكل سريع بعد عطلة العيد.

وقال القيادي في الاتحاد، غازي كاكائي لــ (بغداد اليوم)، إنه "بعد العيد سيكون هناك حسم لمنصب رئيس الجمهورية"، داعيا "جميع الكتل الى الوقوف على رأي واحد لاختيار الرئاسات".

وشدد على ضرورة "حسم هذا الموضوع"، مشيرا الى، ان "هناك تحديات أمنية وسياسية واقتصادية يجب الوقوف لمواجهتها سوية وسط معانات كبيرة للمواطنين".

وفشل الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستانيين بالتوصل لاتفاق حول اختيار رئيسا للجمهورية، فيما اكد الاطار التنسيقي انه سيعلن عن مرشحه لرئاسة الوزراء بعد عطلة العيد.

من جهته، توقع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، دلشاد شعبان، اليوم الأحد، حصول إنفراجة سياسية بعد عيد الأضحى.

وقال شعبان لـ (بغداد اليوم) إنه "من المتوقع وجود انفراجة في المشهد السياسي وتحديدا بين الحزبين الكرديين"، مضيفا أن "الديمقراطي لديه رغبة بالحوار والتفاوض وإنهاء ملف رئاسة الجمهورية والخلاف حوله، وحسم المنصب سريعا، ونتوقع انفراجة بعد عطلة العيد".

وتابع، أنه "من هذا الجانب، توقع الاتحاد الوطني ان يكون حسم سريع لمنصب رئيس الجمهورية بعد عطلة العيد ".

وفي وقت سابق من امس السبت، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، قرب انطلاق مفاوضات حسم منصب رئيس الجمهورية.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، لـ (بغداد اليوم)، ان "الأيام القليلة المقبلة، سوف تنطلق مفاوضات رسمية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لحسم منصب رئيس الجمهورية".

وبين السورجي ان "هناك بوادر امل لحسم منصب رئيس الجمهورية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال الاتفاق والتوافق بين الطرفين، وهذا ما سوف تكشفه عن نتائج المفاوضات المرتقبة خلال الأيام القريبة".

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