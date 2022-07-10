2022/07/10 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت حكومة البصرة المحلية، اليوم الأحد، قرب افتتاح عدم من المشاريع الخدمية بالمحافظة من طرق وجسور وخدمات بنى تحتية.

وقال معاون المحافظ معين الحسن لـ (بغداد اليوم) ان "مراحل عديدة من كورنيش البصرة اكتملت وسط فرح كبير للمواطنين حول شكل الإنجاز بعد ان كان مكب للنفايات".

وبين ان "المشروع سيكون واجهة المحافظة باستقبال الوفود الخليجية"، مشيرا الى ان "هناك جسراً سيكون رابط بين ضفتي الكورنيش اي بجانب مركز المحافظة سيكون ذا شكل ومعلم مهم بالمحافظة".

وأوضح ان "مشاريع خدمية عديدة ستكتمل قريباً بعضها استعداداً لبطولة الخليج وبعضها مشاريع بنى تحتية لبعض اقضية ونواحي البصرة".

وأكمل الحسن ان "الشركات التي احيلت لها المشاريع كانت شركات رصينة عالية المستوى بتنفيذ المشاريع وبتالي لم نشهد اي معوقات في عملها رغم عدم تسديدنا لبعض الديون التي بذمتنا لديها لكنها استمرت بالعمل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة البصرة تعلن افتتاح عدد من المشاريع والبنى التحتية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة البصرة تعلن افتتاح عدد من المشاريع والبنى التحتية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).