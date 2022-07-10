الإجهاد المزمن أثناء الحمل يؤثر على قدرة الجنين على امتصاص الحديد

2022/07/10 | 12:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إذا كانت المرأة تعاني من إجهاد مزمن في وقت متأخر من الحمل، فقد يؤثر ذلك على قدرة جنينها على امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 15%، وفقا لدراسة أجراها باحثو جامعة واشنطن ميديسن في سياتل.وفي الدراسة، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports، وجد علماء من جامعة واشنطن ميديسن، وجامعة ديوك، وآخرون من جامعات […]

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