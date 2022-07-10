صمم العديد من المباني الأيقونية.. ولكن ما قصة منزل الكلاب الذي صممه المعماري الشهير فرانك رايت قبل وفاته؟

2022/07/10 | 12:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صمم المهندس المعماري الأمريكي الشهير فرانك لويد رايت العديد من المباني الأيقونية، مثل منزل "فولينغ ووتر" في ولاية بنسلفانيا، ومتحف "غوغنهايم" في نيويورك.ولكن صمم رايت أيضًا منزلًا للكلاب لصبي يبلغ من العمر 12 عامًا كان قد راسله بذلك الشأن.

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