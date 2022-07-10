إغلاق كورونا

2022/07/10 | 12:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مواجهة تفشي جائحة كورونا، شهدت غالبية دول العالم، عمليات إغلاق للحد من انتشار العدوى، وتستند دراسة جديدة لعمليات الإغلاق تلك لفهم "كيفية استجابة البشر للعزلة ومشاعر الوحدة"، وفقا لموقع "ساينس أليرت".

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