2022/07/10 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران وصلت إلى نسبة الـ 20% من تخصيب اليورانيوم في أجهزة “فوردو” للطرد المركزي.وجاء هذا الإعلان على لسان ممثل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) الذي قال: “أنتجنا يورانيوم مخصب بنسبة 20% في سلسلة من أجهزة الطرد المركزي تم تركيبها في مصنع فوردو”.وأضاف المتحدث باسم الوكالة: […]

ظهرت المقالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران وصلت إلى نسبة 20% من تخصيب اليورانيوم في أجهزة “فوردو” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران وصلت إلى نسبة 20% من تخصيب اليورانيوم في أجهزة “فوردو”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران وصلت إلى نسبة 20% من تخصيب اليورانيوم في أجهزة “فوردو”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).