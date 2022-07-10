6 قتلى في قصف روسي على دونيتسك بأوكرانيا

2022/07/10 | 12:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال حاكم منطقة دونيتسك بأوكرانيا إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم، وإن هناك مخاوف أن يكون أكثر من 30 شخصاً محاصرين بعد أن أصابت صواريخ أوراجان روسية مبنى سكنياً مؤلفاً من خمسة طوابق في المنطقة مما أدى إلى انهيار المبنى.

وقال الحاكم بافلو كيريلينكو على تيليغرام إن الهجوم وقع مساء السبت، في بلدة تشاسيف يار.

وقال إنه تم التأكد من مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة، وإنه وفقاً لمعلومات واردة من السكان من المحتمل أن يكون ما لا يقل عن 34 شخصاً محاصرين تحت الأنقاض.

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