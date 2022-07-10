الكاظمي في الكاظمية .. لأداء صلاة العيد (فيديو)

2022/07/10 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

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منذ 31 دقيقة

وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ، يؤدي اليوم الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صلاة العيد في مدينة الكاظمية

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