2022/07/10 | 12:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات مباشرة في العين او الوجه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. اصابة 6 اطفال بالعاب محظورة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. اصابة 6 اطفال بالعاب محظورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).