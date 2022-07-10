2022/07/10 | 12:18 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إصابات مباشرة في العين او الوجه.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. اصابة 6 اطفال بالعاب محظورة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. اصابة 6 اطفال بالعاب محظورة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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