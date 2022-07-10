الطاقة الذرية: إيران وصلت إلى نسبة 20% من تخصيب اليورانيوم في “فوردو”

2022/07/10 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران وصلت إلى نسبة الـ 20% من تخصيب اليورانيوم في أجهزة “فوردو” للطرد المركزي.وجاء هذا الإعلان على لسان ممثل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) الذي […]

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