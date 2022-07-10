2022/07/10 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة توفيت المليارديرة ليلي صفرا، أرملة المصرفي اللبناني الراحل إدمون صفرا، السبت، عن عمر ناهز 87 عاما.وجاء في بيان مؤسسة إدمون صفرا: “لأكثر من عشرين عاما، دعمت صفرا بإخلاص إرث العطاء لزوجها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة المليارديرة اللبنانية ليلي صفرا المركز الخبري الوطني.

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