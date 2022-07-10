الحشد الشعبي يؤمن صلاة العيد في اكثر من 100 منطقة محررة بديالى

2022/07/10 | 12:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، تامين صلاة العيد في اكثر من 100 منطقة محررة في ديالى.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز الحشد الشعبي نجحت في تامين صلاة العيد في اكثر من 100 منطقة محررة في 9 قواطع ضمن حدود ديالى دون اي خروقات امنية”.واضاف الحسيني،ان” انتشار الحشد […]

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