2022/07/10 | 12:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1d2EEOl14sU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجواء مميزة مع الفنان وليد الهاجري في صباح دجلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجواء مميزة مع الفنان وليد الهاجري في صباح دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).