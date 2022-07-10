2022/07/10 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأحد، القبض على 7 متاجرين بالمخدرات بمحافظتي القادسية والنجف.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن القادسية التابعة الى المديرية ذاتها، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة أشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة بالجرم المشهود، إضافة الى قيامهم بعمليات السطو المسلح التي استهدفت المحال التجارية بالمحافظة".

واضافت ان عملية القاء القبض تمت في منطقة الحي العسكري بمدينة الديوانية بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة".

وتابعت انه "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وأسلحة خفيفة".

واشارت الى ان "المواد تمت مصادرتها وأُحيل المتهمون الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

واكملت انه "من خلال كمين محكم استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف، الإطاحة بمتهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة في قضاء الكوفة بمحافظة النجف الأشرف".

وبينت ان "عملية القاء القبض جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية والتنسيق مع شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، لافتة الى انه "بعد التحقيق اعترفا بعملية المتاجرة بالمواد المخدرة، اذ تم تدوين أقوالهما بدائياً وبعد عرضهما أمام القضاء قرر توقيفهما وفق أحكام المادة (28 مخدرات)".

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