2022/07/10 | 12:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران وصلت إلى نسبة 20% من تخصيب اليورانيوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/10 | 12:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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