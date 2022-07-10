هاجمت السعودية.. رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على مذيعة بمقابلة يثير تفاعلا

2022/07/10 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، مقطع فيديو من مقابلة أجراها أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على قناة "إحنا" وكيف رد على طرح مقدمة البرنامج الذي قالت له "السعودية محتلة".

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