لماذا يبدي الفلسطينيون اهتماما أقل بانتخابات

2022/07/10 | 12:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يبدي الفلسطينيون اهتماماً زائداً بحل الكنيست لنفسها واتفاق الكتل البرلمانية الرئيسة على أجراء انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر القادم، فلا تكهنات أو اجتهادات حول نتائج الانتخابات وشكل الائتلاف الحكومي المقبل، ولا تقديرات متناقضة حول الأثر الذي ستتركه على مستقبل قضيتهم الوطنية، أو حتى على معاشهم اليومي، إن في الضفة المحتلة أو في القطاع المحاصر، مع أن من المنطقي الافتراض أنهم سيهتمون بمعرفة من سيأتي على رأس السلطة الفعلية الجاثمة فوق صدورهم، بعد أن أصحبت سلطتهم الوطنية، بلا سلطة منذ زمن بعيد.

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