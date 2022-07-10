لابيد عن زيارة بايدن للسعودية: ستقلع طائرته من القدس وسيحمل رسالة منا

2022/07/10 | 13:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الاحد 07/10/2022 أن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن...

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