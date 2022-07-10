2022/07/10 | 13:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي اليوم الاثنين، دعوة للقوى السياسية في ذكرى تحرير الموصل.وقال العبادي في بيان تلقته ايرث نيوز، “أُهنيء شعب العراق بالذكرى الخامسة لتحرير الموصل، وأترحم على الشهداء الأبرار الذين صنعوا لأُمّة العراق المجد.واضاف “يوم تحرير الموصل ملحمة للوطنية العراقية التي برهنت على قوتها وانتصارها على الإرهاب الأسود […]

ظهرت المقالة في ذكرى تحرير الموصل..



العبادي يوجه دعوة للقوى السياسية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذكرى تحرير الموصل.. العبادي يوجه دعوة للقوى السياسية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذكرى تحرير الموصل.. العبادي يوجه دعوة للقوى السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).