مهند جعاز..اللاعب العراقي الأغلى في سوق الانتقالات

2022/07/10 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة تصدر لاعب منتخبنا الوطني بكرة القدم ونادي هاماربي السويدي مهند جعاز، قائمة أغلى اللاعبين العراقيين في سوق الانتقالات.وتبلغ القيمة السوقية للاعب مهند جعاز في سوق الانتقالات الحالي مليون و800 الف يورو.[…]

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