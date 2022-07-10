ما درجة الحرارة المثلى التي يجب وضع المكيف عليها؟

2022/07/10 | 13:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يتكيف جسم الإنسان لتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

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