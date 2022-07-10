2022/07/10 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد وجه رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي ،اليوم الاحد، دعوة للقوى السياسية في ذكرى تحرير الموصل.وقال العبادي في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، “أُهنيء شعب العراق بالذكرى الخامسة لتحرير الموصل، وأترحم على الشهداء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبادي بذكرى تحرير الموصل: الوطنية العراقية لن تموت المركز الخبري الوطني.

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