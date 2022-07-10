2022/07/10 | 13:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد البنك المركزي، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مبينا أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في تغيير سعر الصرف.وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، وفقا لوكالة الأنباء العراقية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي: لا توجد خطة تتضمن تغيير سعر الصرف) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي: لا توجد خطة تتضمن تغيير سعر الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).