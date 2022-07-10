2022/07/10 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة شهدت غالبية دول العالم، عمليات إغلاق للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وتستند دراسة جديدة لعمليات الإغلاق تلك لفهم “كيفية استجابة البشر للعزلة ومشاعر الوحدة”.وكشفت دراسة نشرها موقع “ساينس أليرت” أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تتعلق بكورونا: الوحدة والعزلة مضرة بالصحة العقلية والجسدية المركز الخبري الوطني.

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