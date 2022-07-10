إيران: مستمرون بدعم

2022/07/10 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

لنظيره السوري بشار الأسد، أن بلاده

تعارض أي تدخل في سوريا.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة

الإيرانية، "فقد أجرى رئيسي اتصالا

هاتفيا بالرئيس بشار الأسد، أكد خلاله

دعم إير

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