2022/07/10 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يخمد حريقا ويمنع دخوله لمحطة وقود شمال شرقي بغداد

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