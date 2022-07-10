2022/07/10 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت منظمة حقوقية عراقية، اليوم الاحد، عن خفايا الصندوق الاسود في حمرين اقصى شمال شرق ديالى.

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان، طالب الخزرجي، لـ( بغداد اليوم)، إن "مدن حمرين اقصى شمال شرق ديالى شهدت في حزيران 2014 عقب سيطرة تنظيم داعش خطف 216 من الموظفين والعسكريين وسائقي الشاحنات من قبل التنظيم الارهابي وفق المعلومات التي نجحنا في توثيقها من خلال المتابعات الميدانية والنشطاء".

وأضاف أنه "بعد عمليات تحرير مدن وقرى حمرين تم العثور على 13 مقبرة جماعية تضم نحو 70 جثة للمختطفين فيما لايزال اكثر من 130 اخريين من الضحايا في اعداد المفقودين"، مؤكدا أن "عمليات البحث توقفت بعد 2016 وحتى الان دون معرفة الاسباب".

وأشار الى أن "داعش قام بالعديد من المجازر الوحشية عقب سيطرته على حمرين وقراها"، مؤكدا "اهمية توثيق هذه الجرائم امام الراي العام والسعي لمعرفة مصير من فقدوا في تلك الفترة العصيبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خفايا صندوق "حمرين الاسود".. لماذا توقف البحث عن ضحاياه منذ 6 سنوات ؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خفايا صندوق "حمرين الاسود".. لماذا توقف البحث عن ضحاياه منذ 6 سنوات ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).