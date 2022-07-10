ديالى تسجل انخفاضا بإصابات كورونا في اول أيام العيد

2022/07/10 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد، تسجيل انخفاض كبير باصابات كورونا في اول ايام عيد الاضحى.

وقال مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي لـ( بغداد اليوم)، ان "الفرق الصحية في ديالى سجلت 47 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أول أيام عيد الأضحى المبارك"، مبيناً أن "هذا يمثل انخفاض كبيرا قياسا باصابات اليوم الماضي والتي بلغت 136 إصابة".

واضاف، أن "الإنخفاض لايعني زوال خطر الوباء"، مؤكداً "ضرورة اخذ اللقاحات المتوفرة في العشرات من المواقع الصحية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن دائرة صحة ديالى لمنع ارتفاع الاصابات في الايام المقبلة".

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