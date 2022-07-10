الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة.. ومواجهات بالخليل

2022/07/10 | 13:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شهدت الضفة الغربية المحتلة، صباح الأحد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، اعتقالات تخللتها مواجهات مع قوات الاحتلال في طولكرم وجنين.واعتقلت قوات الاحتلال صباح الأحد، خمسة فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، بينهم أسير محرر اعتقل من قوة إسرائيلية خاصة من منزله في طمون جنوبي طوباس.وأعلن جيش الاحتلال أنه اعتقل شابا فلسطينيا يشتبه في […]

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