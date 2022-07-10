سبب كتابة بايدن مقال

2022/07/10 | 13:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت كتابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لمقال بعنوان "لماذا سأذهب إلى السعودية؟" تكهنات حول السبب ولماذا اختار صحيفة واشنطن بوست لنشر هذا المقال بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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