إيران ترد على التقرير الجديد للوكالة الدولية: تضخيم إعلامي لتحقيق مآرب خاصة

2022/07/10 | 13:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الأحد 07/10/2022، أن المنظمة استخرجت،...

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