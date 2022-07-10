نادي زاخو يسمي حمزة هادي مدرباً لفريق الكرة

2022/07/10 | 13:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلن نادي الزاخو الرياضي، اليوم الاحد ، عن تسمية المدرب حمزة هادي، لقيادة فريق الكرة في منافسات الموسم المقبل. وذكر الموقع الرسمي لنادي زاخو، في بيان مقتضب، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " الهيأة ألادارية للنادي تعاقدت بشكل رسمي مع حمزة هادي لتولي تدريب فريق الكرة المنافس في الدوري العراقي الممتاز".وسبق للمدرب حمزة هادي أن عمل في تدريب فرق القوة الجوية والطلبة والديوانية .

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