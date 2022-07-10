الدفاع المدني يخمد حريقاً نشب بمعمل لصناعة الكارتون في بغداد

2022/07/10 | 13:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اخماد حريق اندلع بمعمل لصناعة الكارتون في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، أن “فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل معمل لكبس الكرتون ومخزن كبير بالقرب من محطة وقود الميثاق في منطقة الشعب شمال شرق بغداد”.

واضافت انها “طوقت من أربعة محاور وزجت بعجلة الشفل من أجل كري الكارتون المتبعثر المشتعل وابعاد خطر الانتشار إلى خزانات محطة الوقود المجاورة أول ،ثم عهدت إلى إخماد الحريق بشكل كامل داخل المخزن و المعمل دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وبينت انها “طلبت فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر”.

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