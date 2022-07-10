استمرار توافد المئات من السواح الى الحبانية لقضاء عطلة عيد الاضحى

2022/07/10 | 13:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الاحد، بان المدينة السياحية في الحبانية استقبلت المئات من السواح ومن مختلف المحافظات في كرنفال فرح ضم مختلف مكونات الشعب العراقي .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان” المدينة السياحية في الحبانية جنوبي مدينة الفلوجة، استقبلت المئات من السواح ومن مختلف المحافظات في […]

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