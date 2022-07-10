القرآن محاولة لقراءة مغايرة 76 - ضياء الشكرجي

2022/07/10 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتالُ وَهُوَ كُرهٌ لَّكُم وَعَسى أَن تَكرَهوا شَيئًا وَّهُوَ خَيرٌ لَّكُم وَعَسى أَن تُحِبّوا شَيئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُم وَاللهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لا تَعلَمونَ (216)وتواصل هذه الآية والآيتان بعدها تناول موضوع القتال.



هنا يذكر القتال كفريضة واجبة، فكما كتبت الصلاة على المسلمين، وكتب عليهم الصيام والحج، كتب عليهم القتال.



وقول «وَهُوَ كُرهٌ لَّكُم»، تعبر عن إحساس محمد بنفور ال ......





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